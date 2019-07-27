https://static.news.ru/photo/82cfb690-b084-11e9-97d5-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце во время встречи с членами семей офицеров-подводников, погибших в Баренцевом море Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с членами семей офицеров, погибших на борту подлодки «Лошарик». На мероприятии были вдовы, дети и родители подводников.

Так, на встречу приехали вдова Владимира Абанкина Елена с дочерью Асей, вдова Александра Авдонина Елена, вдова Андрея Воскресенского Наталья с сыном Тимуром. С сыновьями Александром и Арсением приехала вдова Дениса Долонского Наталья, с сыном Александром и дочерью Ией — вдова Николая Филина Елена.

Также приехали вдова и мать Сергея Данильченко, вдова и родители Михаила Дубкова, вдова Константина Иванова Юлия, вдова Виктора Кузьмина Елена, вдова, сын и отец Дениса Опарина, вдова Константина Сомова Татьяна с дочерью Анастасией, гражданская жена Владимира Сухиничева Виктория и вдова Дмитрия Соловьева Светлана.

Трагедия произошла 1 июля в Баренцевом море. Произошедшая авария в начальной её стадии не представляла большой опасности, писал News.ru. Все находившиеся на борту могли эвакуироваться через шлюз на лодку-носитель. Каждый из членов экипажа имел при себе портативное дыхательное устройство ПДУ-3, позволяющее ему продержаться не менее 20 минут без кислорода даже при очень сильном задымлении.

Однако гидронавты приняли решение следовать «Руководству по борьбе за живучесть». Данный регламент обязывает подводника оставаться в том отсеке, где его застал пожар, и бороться с ним. Шесть человек перешли на подлодку, десять офицеров остались на станции. Когда все дыхательные средства были израсходованы, капитан запросил эвакуацию на лодку-носитель.

У шлюзового устройства оставшийся экипаж «Лошарика» должны были встретить четверо гидронавтов из второго экипажа. Когда готовилась эвакуация, произошёл взрыв аккумуляторной батареи. Погибли 14 человек.