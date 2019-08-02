https://static.news.ru/photo/7dfd6c16-b552-11e9-a420-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент Владимир Путин подписал закон, возобновляющий упрощённый порядок регистрации недвижимости, построенной на земле садового и дачного назначения до 4 августа 2018 года.

Права на эту собственность будут оформляться на основании технического плана, соответствующего декларации об объекте, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, члены садоводческих и огороднических товариществ смогут бесплатно получить землю, находящуюся в публичной собственности.

Согласно новой норме, местные власти обязаны сообщать заинтересованным людям об особенностях строительства на соответствующей земле. Регионы могут сами устанавливать максимальные цены на кадастровые работы.

Регистрация земельного участка под многоквартирным домом остаётся обязанностью государственных органов.

Ранее News.ru писал, что Путин подписал закон, упрощающий получение определёнными лицами вида на жительство в РФ. Согласно документу, граждане Украины, признанные беженцами, смогут получать разрешение на временное проживание в стране без учёта квоты правительства. Такие же условия будут действовать для иностранцев, владеющих русским языком.