Путин возложит венок к Могиле Неизвестного солдата
Анжела Абраменко
01:44, 22 июня 2019
https://static.news.ru/photo/fc9edada-9475-11e9-8e10-fa163e074e61_1024.jpgПрезидент Владимир ПутинФото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press
Президент Владимир Путин возложит венок к Могиле Неизвестного солдата в День памяти и скорби. Церемония по традиции пройдёт в Александровском саду.
Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Участие в возложении примут премьер Дмитрий Медведев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель ГД Вячеслав Володин и другие официальные лица. Почтут память павших представители ветеранских организацией, кадеты, руководство ВС РФ.
22 июня — официальный День памяти и скорби. В эту дату памятные мерпориятия проходят по всем регионам России.