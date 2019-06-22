https://static.news.ru/photo/fc9edada-9475-11e9-8e10-fa163e074e61_1024.jpg Президент Владимир Путин Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Президент Владимир Путин возложит венок к Могиле Неизвестного солдата в День памяти и скорби. Церемония по традиции пройдёт в Александровском саду.

Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля .

Участие в возложении примут премьер Дмитрий Медведев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель ГД Вячеслав Володин и другие официальные лица. Почтут память павших представители ветеранских организацией, кадеты, руководство ВС РФ.

22 июня — официальный День памяти и скорби. В эту дату памятные мерпориятия проходят по всем регионам России.

Ранее News.ru сообщал, что россиянам запретили развлекаться в День памяти и скорби. В этот день недопустимы откровенно развлекательные программы, об этом телеканалы предупредил Роскомнадзор.