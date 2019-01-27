USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,554.38 $
МОСКВА-8°C15:10
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Путин возложил цветы к монументу на Невском пятачке

Владимир Путин Михаил Метцель/ТАСС

Владимир Путин

общество [ версия для печати ]

Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга в память 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда.

Глава государства традиционно посетил братскую могилу, где похоронен его старший брат Виктор Путин, умерший в трёхлетнем возрасте в 1942 году от дифтерита.

Затем президент прошёл по центральной аллее от Вечного огня к мемориалу «Родина-мать».

Во время церемонии президента сопровождали временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и полпред главы государства в СЗФО Александр Гуцан.

Ранее Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке. На этом месте воевал и получил тяжелое ранение его отец Владимир Спиридонович Путин.

Владимир Путин сегодня вместе петербуржцами принимает участие в мероприятиях в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады, ожидается, что президент также посетит спектакль-концерт «Слушай, страна, говорит Ленинград».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо сохранить и передать следующим поколениям правду о блокаде Ленинграда и его освобождении, писал News.ru.


#САНКТПЕТЕРБУРГ #владимирпутин #Мемориал #блокада #Ленинград
самое читаемое
в мире
Призыв Киева «вернуть» Кавказ и Кубань высмеяли в Сети
оружие
Российский беспилотник скрытой атаки озадачил США


читайте также
в мире 13:52, 27 января 2019
МИД РФ: Германия продолжит помогать блокадникам
экономика 11:15, 27 января 2019
Путин распорядился выделить Минкультуры 150 млн рублей
общество 11:53, 26 января 2019
Боярский призвал немцев не трогать праздник снятия блокады
Лента новостей
происшествия 15:07
Убийцу задержали в Кузбассе спустя 20 лет
спорт 15:04
Тренер сборной РФ по биатлону поведал о планах на КМ
происшествия 15:04
Пожар на Магнитогорском комбинате полностью потушен
происшествия 15:02
На востоке Москвы в жилом доме взорвался газовый баллон
спорт 14:53
В поражении Емельяненко увидели вину рефери
Другие новости
общество 14:46
СПЧ пояснил слова Юденич о вкладе россиян в бюджет
общество 13:48
На расчистку улиц Москвы после снегопада уйдёт неделя
общество 13:14
Юденич объяснила слова о вкладе граждан в бюджет
общество 12:41
Сугробы в Москве выросли до рекордных 44 сантиметров
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top