Путин возложил цветы к монументу на Невском пятачке

https://news.ru/storage/news/5b9f2e13e136bf2a69eeeaec871a1d90/20af0ae4-6fa0-4d04-8ec0-a8e3200ec281_850.jpg Михаил Метцель/ТАСС

Владимир Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга в память 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда.

Глава государства традиционно посетил братскую могилу, где похоронен его старший брат Виктор Путин, умерший в трёхлетнем возрасте в 1942 году от дифтерита.

Затем президент прошёл по центральной аллее от Вечного огня к мемориалу «Родина-мать».

Во время церемонии президента сопровождали временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и полпред главы государства в СЗФО Александр Гуцан.

Владимир Путин возложил цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище. Президент возложил букет и к братской могиле под номером 27. Там покоится его старший брат#ЖивиИПомни pic.twitter.com/NcAM20P3uR — Ульяна Ларина (@TvoyaLarina) 27 января 2019 г.

Ранее Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке. На этом месте воевал и получил тяжелое ранение его отец Владимир Спиридонович Путин.

Владимир Путин сегодня вместе петербуржцами принимает участие в мероприятиях в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады, ожидается, что президент также посетит спектакль-концерт «Слушай, страна, говорит Ленинград».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо сохранить и передать следующим поколениям правду о блокаде Ленинграда и его освобождении, писал News.ru.