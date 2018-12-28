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Путин включил расходы на «умные счётчики» в тарифы

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон «О внесении изменений в законодательные акты РФ в связи с развитием систем учёта электрической энергии».

Документ за подписью главы государства размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно изменениям, с 1 июля 2020 года потребитель освобождается от обязанности эксплуатировать приборы учётов, информировать о выходе его из строя, устанавливать новый.

Это связано с тем, что «умные счётчики» могут удалённо передавать показатели. Расходы на их внедрение будут включены в тарифы и плату за подключение новых потребителей к электросетям.

Как сообщал News.ru, Министерство энергетики Российской Федерации представит план внедрения «умных счётчиков» учёта газа весной 2019 года. Главный вопрос заключается в финансировании проекта. Речь идёт о 130 млрд рублей.


#закон #путин #ЖКХ
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