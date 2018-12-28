Путин включил расходы на «умные счётчики» в тарифы

Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон «О внесении изменений в законодательные акты РФ в связи с развитием систем учёта электрической энергии».
Документ за подписью главы государства размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно изменениям, с 1 июля 2020 года потребитель освобождается от обязанности эксплуатировать приборы учётов, информировать о выходе его из строя, устанавливать новый.
Это связано с тем, что «умные счётчики» могут удалённо передавать показатели. Расходы на их внедрение будут включены в тарифы и плату за подключение новых потребителей к электросетям.
Как сообщал News.ru, Министерство энергетики Российской Федерации представит план внедрения «умных счётчиков» учёта газа весной 2019 года. Главный вопрос заключается в финансировании проекта. Речь идёт о 130 млрд рублей.