https://static.news.ru/photo/e8f3390a-94d3-11e9-955e-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин (справа) Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. По традиции к Кремлю прибыли премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также руководство Вооружённых сил, администрации главы государства, члены правительства, парламентарии.

Венок с лентой в цветах российского флага с золотой надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации» установили солдаты роты Почётного караула. Лидер расправил ленты и склонил голову в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

После этого цветы к мемориалу возложили другие участники церемонии, передаёт РИА Новости .

Мероприятие продолжилось торжественным маршем военнослужащих, которые представляли три вида вооружённых сил — Сухопутные войска, Военно-космические силы и Военно-морской флот.

В завершение церемонии Путин возложил цветы на аллее Городов-Героев.

22 июня в России — День памяти и скорби. В эту дату памятные мероприятия проходят во всех регионах страны.

Ранее, как писал News.ru, Министерство обороны рассекретило архивные документы, связанные с защитой Брестской крепости. Среди опубликованной информации есть данные из Центрального архива ведомства и воспоминания солдат. Ознакомиться с ними можно на сайте Минобороны.