https://static.news.ru/photo/5103732a-aa2d-11e9-91b6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил властям усилить борьбу с незаконной вырубкой леса, которая, по его словам, увеличивает риск наводнений.

Неожиданно для меня простые граждане обратили внимание на очень важную и на самом деле общегосударственную проблему. Нужно усилить контроль за лесопользованием в целом. Не только в регионе, но и в стране, — цитирует ТАСС российского лидера.

Заявление он сделал на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Путин добавил, что тема в ближайшее время будет обсуждена на заседании Госсовета.

Ранее News.ru сообщал, что глава государства остался недоволен темпами размещения пострадавших в результате паводка в Иркутской области во временных пунктах.

Из-за разрушительного наводнения в Иркутской области в зоне бедствия оказались 98 населённых пунктов. По предварительным оценкам, материальный ущерб составляет 29 млрд рублей.

По данным регионального правительства, необходимо провести капитальный ремонт в 5,6 тыс. домов, заново построить около 3,5 тыс. новых помещений.