https://static.news.ru/photo/5103732a-aa2d-11e9-91b6-fa163e074e61_1024.jpgФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Президент России Владимир Путин поручил властям усилить борьбу с незаконной вырубкой леса, которая, по его словам, увеличивает риск наводнений.
Неожиданно для меня простые граждане обратили внимание на очень важную и на самом деле общегосударственную проблему. Нужно усилить контроль за лесопользованием в целом. Не только в регионе, но и в стране, — цитирует ТАСС российского лидера.
Заявление он сделал на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Путин добавил, что тема в ближайшее время будет обсуждена на заседании Госсовета.