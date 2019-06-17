https://static.news.ru/photo/d25ae978-9108-11e9-b65d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за «пьяные» ДТП. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту закона, если авария с участием пьяного водителя привела к гибели человека, виновному грозит от 5 до 12 лет тюрьмы. Если пострадавшие получили тяжкий вред здоровью, виновник ДТП может быть приговорён к сроку от трёх до семи лет лишения свободы. В случае если в результате аварии погибли более двух человек, водитель проведёт в заключении от 8 до 15 лет лишения свободы.

Также документ ужесточает наказания за подобные преступления на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене.

Ранее News.ru писал, что Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, виновниками которых стали нетрезвые водители. Предполагается, что документ повысит безопасность дорожного движения.