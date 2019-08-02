https://static.news.ru/photo/c29a39da-b557-11e9-98e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: M. Tohir/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал закон, повышающий налог на добавленную стоимость для пальмового масла. Теперь продавцы будут платить 20% от цены, а не 10%.

Одновременно снижается НДС для ягод и фруктов, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Для этих категорий товаров вводится льготная ставка в размере 10%.

Ранее News.ru писал, что Путин подписал закон, упрощающий получение определёнными лицами вида на жительство в РФ. Согласно документу, граждане Украины, признанные беженцами, смогут получать разрешение на временное проживание в стране без учёта квоты правительства. Такие же условия будут действовать для иностранцев, владеющих русским языком.