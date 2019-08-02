Президент Владимир Путин подписал закон, повышающий налог на добавленную стоимость для пальмового масла. Теперь продавцы будут платить 20% от цены, а не 10%.
Одновременно снижается НДС для ягод и фруктов, следует из документа, опубликованного на официальном
Ранее News.ru писал, что Путин подписал закон, упрощающий получение определёнными лицами вида на жительство в РФ. Согласно документу, граждане Украины, признанные беженцами, смогут получать разрешение на временное проживание в стране без учёта квоты правительства. Такие же условия будут действовать для иностранцев, владеющих русским языком.