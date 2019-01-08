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Путин утешил расплакавшуюся девочку

На фестивале ледовых скульптур «Путешествие вокруг света», организованном в Петропавловской крепости kremlin.ru

На фестивале ледовых скульптур «Путешествие вокруг света», организованном в Петропавловской крепости

общество [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин, выходя из Петропавловской крепости и уже сев в машину, заметил, что одна девочка плачет. Оказалось, она хотела сфотографироваться с ним, но не успела. Президент тут же выполнил её просьбу. Этот момент выложил в Twitter корреспондент «Комсомольской правды».

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин принял участие в народных гуляньях в Санкт-Петербурге. В Петропавловской крепости он выстрелил из пушки. Из пушки Д-30 выстрелил также почётный строитель России Владимир Бендет, которому 7 января исполнилось 85 лет. Президент поздравил Бендета и подарил ему ручку.


#владимирпутин
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