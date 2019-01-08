Путин утешил расплакавшуюся девочку

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На фестивале ледовых скульптур «Путешествие вокруг света», организованном в Петропавловской крепости

Президент России Владимир Путин, выходя из Петропавловской крепости и уже сев в машину, заметил, что одна девочка плачет. Оказалось, она хотела сфотографироваться с ним, но не успела. Президент тут же выполнил её просьбу. Этот момент выложил в Twitter корреспондент «Комсомольской правды».

«Чего ты заплакала?»: Путин вышел из машины и вернулся, чтобы сфотографироваться с девочкой, расплакавшейся от того, что не успела сделать с ним фото pic.twitter.com/r8QsXpZI1V — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 января 2019 г.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин принял участие в народных гуляньях в Санкт-Петербурге. В Петропавловской крепости он выстрелил из пушки. Из пушки Д-30 выстрелил также почётный строитель России Владимир Бендет, которому 7 января исполнилось 85 лет. Президент поздравил Бендета и подарил ему ручку.