Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение определёнными лицами вида на жительство в РФ.
Согласно документу, опубликованному на Официальном
Аналогичные правила устанавливаются для людей, поступивших на военную службу в РФ и участвующих в госпрограмме по помощи переселению соотечественников.
Кроме того, время рассмотрения соответствующих заявлений теперь будет ограничено четырьмя месяцами, вместо установленных ранее шести.
Ранее News.ru писал, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий увеличение размера государственной пошлины за выдачу вида на жительство. Она поднимется с 3500 до 5000 рублей. Такое увеличение связано с введением бессрочного вида на жительство, за исключением выдачи документов высококвалифицированным специалистам и членам их семей (на срок действия разрешения на работу) и квалифицированным специалистам (на три года).