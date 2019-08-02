https://static.news.ru/photo/f452cbfa-b547-11e9-b15b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение определёнными лицами вида на жительство в РФ.

Согласно документу, опубликованному на Официальном интернет-портале правовой информации, граждане Украины, признанные беженцами, смогут получать разрешение на временное проживание в стране без учёта квоты правительства. Такие же условия будут действовать для иностранцев, владеющих русским языком.

Аналогичные правила устанавливаются для людей, поступивших на военную службу в РФ и участвующих в госпрограмме по помощи переселению соотечественников.

Кроме того, время рассмотрения соответствующих заявлений теперь будет ограничено четырьмя месяцами, вместо установленных ранее шести.

Ранее News.ru писал, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий увеличение размера государственной пошлины за выдачу вида на жительство. Она поднимется с 3500 до 5000 рублей. Такое увеличение связано с введением бессрочного вида на жительство, за исключением выдачи документов высококвалифицированным специалистам и членам их семей (на срок действия разрешения на работу) и квалифицированным специалистам (на три года).