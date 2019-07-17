https://static.news.ru/photo/9f9cd6c2-a8aa-11e9-a2d3-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий упрощённый режим получения гражданства РФ всеми жителями Донецкой и Луганской областей Украины.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет- портале правовой информации, из предыдущей редакции было исключено упоминание отдельный районов регионов. Таким образом, теперь на российский паспорт могут претендовать не только жители непризнанных ДНР и ЛНР.

Указ об упрощённом режиме получения паспортов президент РФ Владимир Путин подписал 24 апреля. Согласно документу, срок рассмотрения запроса российскими органами не должен превышать трёх месяцев. В самопровозглашённых республиках в первые же дни выстроились очереди из желающих сменить гражданство.