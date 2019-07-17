Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий упрощённый режим получения гражданства РФ всеми жителями Донецкой и Луганской областей Украины.
Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-
Указ об упрощённом режиме получения паспортов президент РФ Владимир Путин подписал 24 апреля. Согласно документу, срок рассмотрения запроса российскими органами не должен превышать трёх месяцев. В самопровозглашённых республиках в первые же дни выстроились очереди из желающих сменить гражданство.