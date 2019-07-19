https://static.news.ru/photo/c34768e0-abec-11e9-9eab-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Владимир Путин подписал закон, изменяющий порядок отказа от гражданства другого государства для людей, имеющих российский паспорт.

Для добровольного лишения себя права на проживание в другой стране теперь необходимо подать письменное уведомление в полицию по месту пребывания. При этом нет необходимости обращаться в представительства государства, от гражданства которой отказываешься, следует из текста документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее News.ru писал о том, что департамент полиции и пограничной охраны Эстонии отправил в отставку одного из своих сотрудников, обнаружив у него наличие второго гражданства, российского. Уволенный пограничник является гражданином Эстонии по рождению, в департаменте он работал с 2008 года. Некоторое время назад выяснилось, что помимо эстонского у него также есть и паспорт РФ.