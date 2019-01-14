Путин подписал указ о создании оператора по обращению с ТБО

https://news.ru/storage/news/db54bca2a7bc9e127b1b5eb6ec81251a/de15a7bb-759c-4998-9e8e-81f6c13186f3_850.jpg АГН «Москва»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании компании по формированию системы обращения с ТБО «Российский экологический оператор». Управлять структурой поручено Министерству природных ресурсов и экологии.

Новоиспечённая организация призвана обеспечить соблюдение законодательства в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами и стимулировать приток капитала в данную отрасль, говорится на сайте Официального портала правовой информации.

«В целях реализации национального проекта "Экология" постановляю создать публично-правовую компанию по формированию комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор"», — говорится в документе.

Ранее News.ru сообщал об утверждении российским лидером состава резерва управленческих кадров. В него включили 142 представителей федеральных и региональных государственных органов, органов местного самоуправления и прочих организаций.