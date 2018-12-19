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Путин снял ограничения на предоставление политубежища

Владимир Путин Сергей Булкин/News.ru

Владимир Путин

общество [ версия для печати ]

Президент Владимир Путин снял ограничения на предоставление убежища политическим беженцам, которые были утверждены указом от 1995 года.

Всего документ содержал восемь оснований для отказа. Одно из них было связано с прибытием иностранца из страны «с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав человека».

Новый указ российского лидера, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, снимает эти ограничения. Решения в дальнейшем будут приниматься индивидуально, в каждом конкретном случае с учётом государственных интересов РФ.

Как писал News.ru ранее, депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что жители Украины, которые подвергаются преследованию в своей стране, могут попросить политическое убежище в России. Так парламентарий отреагировала на разрыв договора о дружбе между государствами и на введение военного положения.


#путин #беженцы
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