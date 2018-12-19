Путин снял ограничения на предоставление политубежища

Президент Владимир Путин снял ограничения на предоставление убежища политическим беженцам, которые были утверждены указом от 1995 года.
Всего документ содержал восемь оснований для отказа. Одно из них было связано с прибытием иностранца из страны «с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав человека».
Новый указ российского лидера, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, снимает эти ограничения. Решения в дальнейшем будут приниматься индивидуально, в каждом конкретном случае с учётом государственных интересов РФ.
Как писал News.ru ранее, депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что жители Украины, которые подвергаются преследованию в своей стране, могут попросить политическое убежище в России. Так парламентарий отреагировала на разрыв договора о дружбе между государствами и на введение военного положения.