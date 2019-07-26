https://static.news.ru/photo/5e91f924-afbb-11e9-baa2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень многоквартирных домов, на которые не распространяется требование об обязательном оснащении приборами учёта используемых энергоресурсов.

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, включает в этот перечень все объекты, подлежащие сносу или капремонту, многоквартирные дома, физический износ которых превышает 70%, а также дома, определённые под реновацию в течение трёх лет.

Как писал News.ru, Министерство экономического развития России предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учёта тепла. Такая инициатива прозвучала на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по ЖКХ. В России с 2012 года действует норма об обязательной установке тепловых счётчиков в новостройках. Теперь Минэкономики предлагает распространить требование и на вторичный жилой фонд.