Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень многоквартирных домов, на которые не распространяется требование об обязательном оснащении приборами учёта используемых энергоресурсов.
Документ, опубликованный на официальном
Как писал News.ru, Министерство экономического развития России предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учёта тепла. Такая инициатива прозвучала на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по ЖКХ. В России с 2012 года действует норма об обязательной установке тепловых счётчиков в новостройках. Теперь Минэкономики предлагает распространить требование и на вторичный жилой фонд.