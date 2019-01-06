Путин отпразднует Рождество в Петербурге

Президент Владимир Путин может встретить Рождество в Петербурге. О предстоящих планах главы государства сообщили два независимых друг от друга источника.
Сначала информацию об этом в своём канале в Telegram обнародовал журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов. Позднее возможный визит лидера местному изданию «Фонтанка» подтвердили в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви.
Ожидается, что глава страны посетит главное Рождественское богослужение в Казанском кафедральном соборе.
В 2018 году российский лидер также встречал Рождество в северной столице. Как сообщал News.ru, он побывал на богослужении в церкви Святых и Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.