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Путин отпразднует Рождество в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

общество [ версия для печати ]

Президент Владимир Путин может встретить Рождество в Петербурге. О предстоящих планах главы государства сообщили два независимых друг от друга источника.

Сначала информацию об этом в своём канале в Telegram обнародовал журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов. Позднее возможный визит лидера местному изданию «Фонтанка» подтвердили в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви.

Ожидается, что глава страны посетит главное Рождественское богослужение в Казанском кафедральном соборе.

В 2018 году российский лидер также встречал Рождество в северной столице. Как сообщал News.ru, он побывал на богослужении в церкви Святых и Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.


#владимирпутин #Санкт-Петербург #рождество
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