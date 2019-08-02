Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий охотиться на животных с использованием лука и арбалета.
Новые правила распространяются на граждан, имеющих охотничий билет и лицензию на ношение оружия, следует из документа, размещённого на официальном
Как писал News.ru, луки будут считаться стрелковым метательным оружием. В отличие от арбалета, использование лука предполагает наличие физических навыков и умения охотников. До этого момента лук со стрелами можно было использовать только для спортивных состязаний.