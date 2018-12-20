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Путин пообещал жениться

Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что рано или поздно всё равно найдёт себе спутницу жизни.

«Как порядочный человек, я когда-то должен буду это сделать», — цитирует главу государства корреспондент News.ru.

В свою очередь лидер поинтересовался у самого журналиста, женат ли он. Репортёр ответил утвердительно.

«Он женат и хочет, чтобы мне было тоже так же, как ему», — сказал политик.

Ранее News.ru публиковал мнение Путина по поводу восстановления социалистического строя в РФ. По словам президента, это в современной России невозможно.


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