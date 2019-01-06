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Путин рассказал о финансировании хосписов в РФ

Президент России Владимир Путин kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

общество [ версия для печати ]

Государство начнёт регулярно финансировать паллиативную помощь в стране, заявил президент России Владимир Путин во время визита в детский хоспис Санкт-Петербурга.

Объём материальной поддержки составит около 5 млрд рублей ежегодно, начиная с 2019-го, пишет ТАСС.

«Законопроект находится в Думе и в январе будет на первом чтении», — добавил глава государства.

Политик навестил юных пациентов накануне Рождества. Учреждение помогает тяжелобольным и в условиях стационара, и на дому. На учёте состоят более 250 ребят в возрасте от трёх месяцев до 18 лет. По состоянию здоровья праздник отметят в стенах хосписа 23 ребёнка.

Ранее News.ru сообщал о получении столичным центром «Дом с маяком» субсидии от правительства Москвы. Организация ухаживает за детьми, страдающими от серьёзных недугов. Распорядителем чуть более 83 млн рублей является департамент здравоохранения.


#россия #владимирпутин #медицина #Санкт-Петербург
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