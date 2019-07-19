Президент России Владимир Путин остался недоволен темпами размещения пострадавших в результате паводка в Иркутской области в пунктах временного размещения.
На совещании, которое было посвящено мерам по ликвидации последствий наводнения, зампред правительства России Виталий Мутко рассказал, что некоторые пострадавшие разместились у родных. Он вспомнил одну из женщин, которая поселилась у родственников, но хотела бы получить временное жильё.
Ничего хорошего нет. Она и у родственников уже не живёт, — цитирует Владимира Путина РИА Новости.
По словам вице-премьера России, к сентябрю необходимо создать до 800 дополнительных мест в пунктах временного размещения людей.