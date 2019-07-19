https://static.news.ru/photo/be29d918-aa22-11e9-81bf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин остался недоволен темпами размещения пострадавших в результате паводка в Иркутской области в пунктах временного размещения.

На совещании, которое было посвящено мерам по ликвидации последствий наводнения, зампред правительства России Виталий Мутко рассказал, что некоторые пострадавшие разместились у родных. Он вспомнил одну из женщин, которая поселилась у родственников, но хотела бы получить временное жильё.

Ничего хорошего нет. Она и у родственников уже не живёт, — цитирует Владимира Путина РИА Новости .

По словам вице-премьера России, к сентябрю необходимо создать до 800 дополнительных мест в пунктах временного размещения людей.

Как ранее сообщал News.ru, из-за разрушительного наводнения в Иркутской области в зоне бедствия оказались 98 населённых пунктов. По предварительным оценкам, материальный ущерб составляет 29 млрд рублей.

По данным регионального правительства, необходимо провести капитальный ремонт в 5,6 тыс. домов, заново построить около 3,5 тыс. новых помещений.

Более 36,8 тыс. человек уже получили от властей единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей.