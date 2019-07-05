https://static.news.ru/photo/e1df53a8-9f53-11e9-8eba-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин и Папа Римский Франциск обменялись памятными подарками Фото: Администрация Президента России/kremlin.ru

Папа римский Франциск во время встречи с Владимиром Путиным подарил президенту России уникальную медаль «Ангел-Хранитель мира».

Папа римский подарил Путину эту медаль, — подтвердил « Интерфаксу » пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал, что уникальность награды заключается в том, что она вручается раз в сто лет.

За последние 462 года он стал пятым лауреатом медали. Это свидетельствует об истинном авторитете президента РФ в мировом сообществе. Поздравляем Вас, уважаемый Владимир Владимирович! — написал руководитель региона.

Как ранее сообщал News.ru, Путин и папа римский Франциск в ходе встречи в Ватикане обменялись подарками. Российский лидер передал понтифику икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского.