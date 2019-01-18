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Путин рассказал о наследии оператора Бориса Соколова

Оператор-фронтовик Борис Соколов АГН "Москва"

Оператор-фронтовик Борис Соколов

общество [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни оператора-фронтовика Бориса Соколова. Глава государства назвал свидетеля Второй мировой войны уникальным человеком.

Политик считает, что покойный является частью героического поколения, а его работы — бесценное наследство. Объектив мэтра запечатлел кадры Великой Отечественной, Парада Победы 1945 года, обессмертил яркие моменты жизни своей родины в XX веке, сказано на официальном сайте Кремля.

Ранее News.ru сообщил, что кинооператор Борис Соколов умер 17 января 2019 года. Мастеру было 98 лет. Прощание с ним пройдёт 21 января в столичном Доме кино.


#россия #путин
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