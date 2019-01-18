Путин рассказал о наследии оператора Бориса Соколова

https://news.ru/storage/news/7e65d90299013fe66199e1baa170407c/2efff821-7f52-45da-9414-f96ca154ff5b_850.jpg АГН "Москва"

Оператор-фронтовик Борис Соколов

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни оператора-фронтовика Бориса Соколова. Глава государства назвал свидетеля Второй мировой войны уникальным человеком.

Политик считает, что покойный является частью героического поколения, а его работы — бесценное наследство. Объектив мэтра запечатлел кадры Великой Отечественной, Парада Победы 1945 года, обессмертил яркие моменты жизни своей родины в XX веке, сказано на официальном сайте Кремля.

Ранее News.ru сообщил, что кинооператор Борис Соколов умер 17 января 2019 года. Мастеру было 98 лет. Прощание с ним пройдёт 21 января в столичном Доме кино.