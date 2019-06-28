Фото: АГН «Москва»

В ночь с 29 на 30 июня состоится 12-я Московская международная «Велоночь». В связи с этим в центре столицы перекроют ряд улиц.

В центре будет много перекрытий, — сообщает Московский транспорт в Twitter. Так, будут перекрыты часть Садового кольца, Смоленская и Краснопресненская набережные, часть Тверской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной улиц. Дороги на пути...