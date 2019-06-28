https://static.news.ru/photo/ff3e5570-9a44-11e9-91a7-fa163e074e61_1024.jpgЖурналист интернет-издания «Медуза» Иван ГолуновФото: АГН «Москва»
Президент РФ Владимир Путин назвал произволом дело о наркотиках, заведённое в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Что касается ситуации с Голуновым, там не несправедливость, там произвол. Он должен быть расследован и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу, — цитирует ТАСС Путина.
Как писал News.ru, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев лично опросил оперативников, участвовавших в задержании Голунова. Также он беседовал с их руководителями. В задержании журналиста, в результате которого ему были подброшены наркотики, принимали участие оперуполномоченные УВД по ЗАО Дмитрий Кожанов, Денис Коновалов, Акбар Сергалиев и Роман Феофанов. Курировал спецоперацию полковник Андрей Щиров, возглавляющий отдел по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО. Дело на Голунова завёл следователь того же управления Игорь Лопатин с санкции главы следственной части Евгения Машина.