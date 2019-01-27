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Путин призвал молодёжь не забывать о блокаде Ленинграда

Владимир Путин kremlin.ru

Владимир Путин

общество [ версия для печати ]

Владимир Путин заявил, что сохранение памяти о блокаде Ленинграда — священный долг нынешнего поколения.

Президент выступил перед спектаклем-концертом, посвящённом 75-летию снятия блокады в Санкт-Петербурге. В своей речи он обратился к молодому поколению с просьбой не забывать правду о том, что происходило в те страшные годы.

«Наш долг — передать дальше, правнукам победителей, всю героическую правду о блокадном Ленинграде, чувство восхищения честью и достоинством ленинградцев и нашу боль о сотнях тысяч жертв, о тех, кто покоится на Пискаревском, Смоленском, десятках других кладбищ и в братских могилах», — сказал он.

Ранее News.ru писал о том, что Владимир Путин возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга в память 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Глава государства традиционно посетил братскую могилу, где похоронен его старший брат Виктор Путин, умерший в трёхлетнем возрасте в 1942 году от дифтерита.


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