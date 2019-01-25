Путин приедет в Петербург в День снятия блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях в Санкт-Петербурге, посвящённых Дню снятия блокады Ленинграда. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что 27 января является важной датой для граждан страны и лично для Путина, сообщает New Inform.
Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Жертвами голода, холода, бомбёжек и артобстрелов стали от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.
Как ранее писал News.ru, с документов о полном освобождении Ленинграда от блокады фашистов во времена Второй мировой войны снят гриф «секретно». Минобороны России открыло доступ к материалам в честь 75-летней годовщины события.