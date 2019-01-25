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Путин приедет в Петербург в День снятия блокады Ленинграда

Владимир Путин kremlin.ru

Владимир Путин

общество [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях в Санкт-Петербурге, посвящённых Дню снятия блокады Ленинграда. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что 27 января является важной датой для граждан страны и лично для Путина, сообщает New Inform.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Жертвами голода, холода, бомбёжек и артобстрелов стали от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.

Как ранее писал News.ru, с документов о полном освобождении Ленинграда от блокады фашистов во времена Второй мировой войны снят гриф «секретно». Минобороны России открыло доступ к материалам в честь 75-летней годовщины события.


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