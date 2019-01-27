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Путин пренебрёг охраной, чтобы пообщаться с петербуржцами

kremlin.ru

общество [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин движением руки остановил охранника, чтобы пообщаться с жителями Санкт-Петербурга. Журналисты засняли этот момент на Пискарёвском кладбище, где проходили мемориальные мероприятия, посвящённые снятию блокады Ленинграда.

Ранее глава государства выступил в Большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге. Он назвал день снятия блокады Ленинграда выдающимся событием, которое навсегда останется в памяти россиян и всего мира. Президент также отметил, что никогда не забудут преступление против человечности, «872 дня страшных, нечеловеческих испытаний».

News.ru рассказывал о мемориальных мероприятиях, посвящённых освобождению концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше. От имени России в них принял участие посол РФ Сергей Андреев. По его словам, память о трагической истории этого места должна передаваться из поколения в поколение, чтобы подобные события не повторились.


#путин #Санкт-Петербург #блокада
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