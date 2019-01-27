Путин пренебрёг охраной, чтобы пообщаться с петербуржцами

https://news.ru/storage/news/24f6e42cf72f37667a1f9cc01064fe57/9c1e9e50-6c5e-409d-b601-cdc916076f5f_850.jpg kremlin.ru

Президент России Владимир Путин движением руки остановил охранника, чтобы пообщаться с жителями Санкт-Петербурга. Журналисты засняли этот момент на Пискарёвском кладбище, где проходили мемориальные мероприятия, посвящённые снятию блокады Ленинграда.

Общению Путина с пришедшими на Пискарёвское кладбище жителями Санкт-Петербурга не помешало даже ФСО. Президент жестом остановил сотрудника своей охраны, чтобы тот не препятствовал петербуржцам общаться с ним pic.twitter.com/ytMRvOcQFF — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 января 2019 г.

Ранее глава государства выступил в Большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге. Он назвал день снятия блокады Ленинграда выдающимся событием, которое навсегда останется в памяти россиян и всего мира. Президент также отметил, что никогда не забудут преступление против человечности, «872 дня страшных, нечеловеческих испытаний».

News.ru рассказывал о мемориальных мероприятиях, посвящённых освобождению концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше. От имени России в них принял участие посол РФ Сергей Андреев. По его словам, память о трагической истории этого места должна передаваться из поколения в поколение, чтобы подобные события не повторились.