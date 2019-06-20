https://static.news.ru/photo/2ea105c2-93f3-11e9-a09b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Президент Владимир Путин обратился к российским выпускникам. Глава государства поздравил их с окончанием школы и пожелал успехов и трудолюбия. Видеообращение лидера РФ опубликовано на сайте Кремля.

Дорогие выпускники, впереди у вас много забот. Главное — определиться с профессией, поступить в то учебное заведение, которое выбрали, и стать отличными, грамотными, востребованными специалистами. Очень важно, чтобы дело, которому вы будете служить, было по призванию и по душе, — приводит слова Путина RNS .

Президент призвал школьников гордиться Родиной и её достижениями и стать такими гражданами, которые смогут вывести Россию «на новые победные рубежи». Для этого, по мнению главы государства, важно воспитывать в себе настойчивость и трудолюбие.

Ранее News.ru писал, что эксперты подсчитали примерную стоимость выпускного банкета для класса из 30 учеников. По их мнению, каждому школьнику мероприятие обошлось в 1,7 тыс. рублей.