Путин поздравил россиян с Рождеством

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Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством православных христиан и всех жителей страны, отмечающих религиозный праздник. Об этом сообщили в в пресс-службе Кремля.

«Этот замечательный праздник дарит людям радость и надежду, объединяет их вокруг непреходящих духовных, нравственных ценностей, традиций милосердия и благотворительности. С ним связаны народные и семейные обычаи, передающиеся из поколения в поколение. Искренняя вера в добрые перемены и исполнение самых заветных желаний», — говорится в поздравлении, размещённом на сайте главы государства.

По мнению Путина, РПЦ, как и другие христианские конфессии, играет «большую, позитивную роль в жизни России».

Христианские общины, по мнению главы государства, делают многое для разрешения актуальных социальных проблем и гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога.

«Такая плодотворная и в высшей степени востребованная работа заслуживает глубокой признательности и уважения», — отметил Путин.

Ранее News.ru сообщал, что президент и премьер России — Владимир Путин и Дмитрий Медведев прибыли на богослужения по случаю Рождества. Глава государства находится в Спасо-Преображенском соборе Петербурга, а председатель кабмина — в храме Христа Спасителя в Москве.