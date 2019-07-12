Президент РФ Владимир Путин поздравил кинорежиссёра, народного артиста России Павла Лунгина с 70-летием.
Вас по праву считают выдающимся режиссёром и настоящим Мастером, обогатившим отечественный и мировой кинематограф своими талантливыми, содержательными работами, — говорится в поздравительной телеграмме Путина.
Президент также пожелал знаменитому режиссёру здоровья и реализации намеченных планов.
Как писал News.ru, военная драма «Братство» режиссёра Павла Лунгина получила «Золотой кубок» Шанхайского международного кинофестиваля. Жюри присудило награду за лучший сценарий. Фильм рассказывает об одной из операций 1988 года на завершающем этапе афганской войны. Российская премьера ленты состоялась 10 мая.