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В Министерстве транспорта Чехии выразили уверенность в скором достижении постоянно действующего соглашения о пассажирских авиаперевозках с Россией.

Мы уверены, что до конца лета или максимум в сентябре взаимовыгодное соглашение об авиаперевозках с Минтрансом России будет достигнуто, — сообщил ТАСС представитель ведомства Франтишек Емелка. В настоящее время между...