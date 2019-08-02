https://static.news.ru/photo/e44fa152-b4f6-11e9-9b72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск РФ с Днём ВДВ.

В своей телеграмме российский лидер отметил, что от десантников требуется высочайшая компетенция, сила духа и мужество.

Представители легендарной «крылатой пехоты» всегда с честью выполняли свой воинский долг: и в годы Великой Отечественной войны, и при проведении специальных операций и миротворческих миссий. Свято хранили верность Присяге и боевому братству, — написал он.

По его словам, служащие достойно продолжают патриотические традиции, которые были заложены ветеранами, а также оказывают помощь там, где особенно трудно.

Путин уверен, что десантники продолжат совершенствовать выучку и с успехом решать поставленные задачи, а также защищать страну и её граждан.

Ранее News.ru писал, что Московский департамент здравоохранения предупредил бойцов ВДВ, отмечающих 2 августа свой профессиональный праздник, об опасности купания в фонтанах.