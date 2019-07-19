Президент Владимир Путин поручил оперативно провести оценку потерь производителей сельхозпродукции в результате наводнения в Иркутской области для выплаты компенсаций.
Глава государства отметил, что это является совместной задачей федерального правительства и властей региона, сообщает
Путин добавил, что помощь от государства должны получить не только сельхозпроизводители, но и представители малого и среднего бизнеса. Он распорядился внести соответствующие изменения в указ президента и постановление правительства об оказании поддержки пострадавшим в результате стихийного бедствия.
Ранее News.ru писал, что Путин раскритиковал работу властей Иркутской области по организации помощи местным жителям.