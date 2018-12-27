Путин потребовал убрать старые рамки работы волонтёров

Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что необходимо снять устаревшие ограничения на деятельность волонтёров.
Работа добровольцев в медицинских и социальных учреждениях не должна ограничиваться уже неактуальными требованиями.
«В этой связи обращаюсь к правительству, к главам регионов: в здравоохранении, в социальной сфере нужно снять все излишние, по большому счету, уже давно отжившие свой век барьеры и ограничения», — сказал Путин.
Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил концепцию развития волонтёрства в стране. Она рассчитана на период до 2025 года.