Путин потребовал убрать старые рамки работы волонтёров

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что необходимо снять устаревшие ограничения на деятельность волонтёров.

Работа добровольцев в медицинских и социальных учреждениях не должна ограничиваться уже неактуальными требованиями.

«В этой связи обращаюсь к правительству, к главам регионов: в здравоохранении, в социальной сфере нужно снять все излишние, по большому счету, уже давно отжившие свой век барьеры и ограничения», — сказал Путин.

Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил концепцию развития волонтёрства в стране. Она рассчитана на период до 2025 года.