https://static.news.ru/photo/d7613caa-aa27-11e9-b1b8-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главная цель власти любого уровня — создание для людей достойных условий для жизни, особенно если граждане попали в сложную ситуацию, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. По его словам, чиновники должны исключить хамство и чванство в общении с окружающими.

К сожалению, люди и с этим сталкиваются. Удивительно, но факт. Я прошу руководителей всех уровней иметь это в виду и сделать всё, чтобы ничего подобного люди не видели, а наоборот, чтобы к ним относились уважительно и с пониманием, — цитирует лидера РИА Новости .

Кроме того, политик остался недоволен темпами размещения пострадавших в результате стихийного бедствия в регионе в пунктах временного размещения, а также пообещал главе Тулуна Юрию Кариху помочь организовать в городе производство.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. В зоне бедствия оказались 107 населённых пунктов. От паводка пострадали более 38 тысяч местных жителей, около 650 из них были госпитализированы. Погибли 25 человек, судьба семерых до сих пор неизвестна.

На восстановление инфраструктуры потребуется 28 млрд рублей. Из почти 11 тысяч жилых домов 3,5 тысячи признаны непригодными для проживания. Также повреждены 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, 22 автомобильных моста.

Ранее News.ru сообщал, что Путин поручил оперативно провести оценку потерь производителей сельхозпродукции в результате наводнения в Иркутской области для выплаты компенсаций. Глава государства отметил, что это является совместной задачей федерального правительства и властей региона.