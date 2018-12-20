Путин: постараемся восстановить Качинское лётное училище

https://news.ru/storage/news/0803476dddd6a0fb7ae485d7a69b134c/ec4be3f9-c731-481c-9959-4d7e84de090f_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Владимир Путин

Высшее Качинское военное лётное училище могут восстановить, заявил во время пресс-конференции президент России Владимир Путин.

«Надо посмотреть, что там можно сделать для того, чтобы <…> не только память, но, может быть, и оставшиеся элементы традиций не были утрачены. Я посмотрю обязательно, посоветуюсь с Минобороны», — цитирует главу государства корреспондент News.ru.

Учебное заведение в Качинске существовало с 1910 года. Решение о его расформировании было принято в 1998 году.

Ранее News.ru сообщал о заявлении политика по поводу вероятного развязывания ядерной войны. Кремль достиг превосходства над остальными странами в разработках стратегических вооружений. Российский лидер выразил надежду, что человечество сможет предотвратить войну с использованием атомных зарядов.