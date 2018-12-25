Путин посмотрит своё интервью девушке-инвалиду

Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует пересмотреть запись своей встречи с 17-летней девушкой-инвалидом.
Регина оказалась в списке тяжелобольных детей и подростков, чьи новогодние желания исполнил глава государства.
Владимир Путин дал интервью Регине Парпиевой после ежегодной большой пресс-конференции 20 декабря. Разговор длился 20 минут. Политик рассказал о музыкальных предпочтениях, о самых значимых, по его мнению, событиях уходящего года, о своём новогоднем желании и подарке, писал News.ru.
Российский лидер 5 декабря во время посещения форума добровольцев осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказали президенту о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей.
Каждый мог исполнить желание ребенка, выбрав конверт, прикрепленный к стенду. Путин тогда собрал все конверты, которые к тому моменту оставались на стенде.