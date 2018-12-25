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Путин посмотрит своё интервью девушке-инвалиду

Владимир Путин на интервью с Региной Парпиевой kremlin.ru

Владимир Путин на интервью с Региной Парпиевой

общество [ версия для печати ]

Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует пересмотреть запись своей встречи с 17-летней девушкой-инвалидом.

Регина оказалась в списке тяжелобольных детей и подростков, чьи новогодние желания исполнил глава государства.

Владимир Путин дал интервью Регине Парпиевой после ежегодной большой пресс-конференции 20 декабря. Разговор длился 20 минут. Политик рассказал о музыкальных предпочтениях, о самых значимых, по его мнению, событиях уходящего года, о своём новогоднем желании и подарке, писал News.ru.

Российский лидер 5 декабря во время посещения форума добровольцев осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказали президенту о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей.

Каждый мог исполнить желание ребенка, выбрав конверт, прикрепленный к стенду. Путин тогда собрал все конверты, которые к тому моменту оставались на стенде.


#владимирпутин
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