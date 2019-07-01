Президент России Владимир Путин отправится с рабочим визитом в Тверскую область. Глава государства выступит на заседании Национального туристского форума «Реки России».
Командировка запланирована на 2 июля текущего года. Съезд объединит специалистов в области туризма и транспорта. Он является одной из важнейших площадок в РФ для формирования предложений по развитию круизного и водного туризма и решения экологических проблем.
По предварительным данным, в 2019 году участники встреч обсудят роль туризма как инструмента социально-экономического роста территорий и основные направления развития внутренних водных путей и привлечение туристов в малые города, пишет
Также президенту будет презентован проект по строительству транспортно-пересадочного узла и речного порта «Завидово». Новый комплекс сможет обслуживать автомобильный, железнодорожный и водный транспорт, а его среднесуточный пассажиропоток составит более двух тысяч человек, — говорится в сообщении Кремля.
Ранее главы РФ, Белоруссии и Таджикистана Владимир Путин, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон в Минске провели совместную встречу.
Во время поездки в столицу республики российский лидер также посетил турнир по боксу Европейских игр, в котором приняли участие спортсмены из РФ, писал News.ru.