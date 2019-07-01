https://static.news.ru/photo/fab2e016-9c06-11e9-a4aa-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин отправится с рабочим визитом в Тверскую область. Глава государства выступит на заседании Национального туристского форума «Реки России».

Командировка запланирована на 2 июля текущего года. Съезд объединит специалистов в области туризма и транспорта. Он является одной из важнейших площадок в РФ для формирования предложений по развитию круизного и водного туризма и решения экологических проблем.

По предварительным данным, в 2019 году участники встреч обсудят роль туризма как инструмента социально-экономического роста территорий и основные направления развития внутренних водных путей и привлечение туристов в малые города, пишет РИА Новости .

Также президенту будет презентован проект по строительству транспортно-пересадочного узла и речного порта «Завидово». Новый комплекс сможет обслуживать автомобильный, железнодорожный и водный транспорт, а его среднесуточный пассажиропоток составит более двух тысяч человек, — говорится в сообщении Кремля.

Ранее главы РФ, Белоруссии и Таджикистана Владимир Путин, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон в Минске провели совместную встречу.

Во время поездки в столицу республики российский лидер также посетил турнир по боксу Европейских игр, в котором приняли участие спортсмены из РФ, писал News.ru.