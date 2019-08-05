https://static.news.ru/photo/aef72a1a-b790-11e9-a141-fa163e074e61_660.jpg Во время посещения образовательного центра «Сириус Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в рамках своей поездки в Сочи посетит образовательный центр «Сириус» 6 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер осмотрит новый корпус «Школа» — здесь школьники обучаются по профильным программам «Сириуса». Его площадь составляет девять тысяч квадратных метров. Одновременно в нём могут проходить обучение около 800 человек.

Также глава государства проведёт заседание попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех». В его ходе будет обсуждаться программа развития образовательного центра.

Ранее News.ru писал о том, что Путин проведёт рабочую встречу с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой.