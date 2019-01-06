Путин посетил детский хоспис в Санкт-Петербурге

https://news.ru/storage/news/0a7f2fe7edf04a6bbdf3f89d50524aa5/07b90e72-be4a-44f7-bfa4-34320141f5a8_850.jpg Michael Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин (в центре)

Президент России Владимир Путин навестил пациентов детского хосписа в Санкт-Петербурге. Учреждение помогает тяжелобольным и в условиях стационара, и на дому.

На учёте состоят более 250 ребят в возрасте от трёх месяцев до 18 лет, пишет РИА Новости. Организация была создана в 2006 году и оказывает не только медицинские услуги, но социальную, психологическую и духовную поддержку.

Ранее News.ru сообщал об исполнении главой государства заветных желаний неизлечимо больных детей. Такое обещание он дал на Международном форуме волонтёров, где осмотрел стенды благотворительных проектов. Среди них была записка от десятилетнего Коли Кузнецова . Мальчик хотел посетить Кремль. Через некоторое время лидер страны сдержал обещание и пригласил Колю и его маму в Москву.