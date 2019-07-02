https://static.news.ru/photo/e3003210-9cd4-11e9-bae7-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации совместно с Верховным судом, Генпрокуратурой и СКР представить предложения по уточнению норм законодательства РФ. Речь идёт о статьях, касающихся организованной преступной деятельности.

Ведомства должны исключить применение этих норм в отношении преступлений, совершённых в сфере экономической деятельности. Итоги работы поручено представить до 1 августа 2019 года, сообщается на сайте Кремля.

Ранее News.ru писал, что Совет безопасности России получил обращение бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова. В нём он просит внести изменения в статью 210 Уголовного кодекса («Организация преступного сообщества»).