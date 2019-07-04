https://static.news.ru/photo/aef69e4a-9e2e-11e9-9429-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин и Сергей Шойгу Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить к государственным наградам 14 моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате «Лошарик».

Как писал News.ru, также в ходе совещания глава Минобороны заявил, что ядерная установка не пострадала при возгорании на подлодке. Ранее официально нигде не сообщалось, что на «Лошарике» была ядерная установка .Основной причиной трагедии Шойгу назвал пожар в аккумуляторном отсеке.

ЧП на подводной станции произошло 1 июля. В результате пожара погибли 14 моряков. Среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга.