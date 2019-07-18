https://static.news.ru/photo/ee240224-a96e-11e9-8aae-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент Владимир Путин поручил правительству утвердить государственную программу по обеспечению безопасности дорожного движения. Её реализация предполагается вплоть до 2030 года.

Программа направлена на снижение смертности и травматизма водителей и пешеходов в результате ДТП. Помимо этого, она призвана повысить эффективность системы управления в области обеспечения безопасности движения на дорогах страны.

Утвердить госпрограмму кабмину предстоит до 1 декабря 2020 года, передаёт ТАСС .

Ранее, как писал News.ru, Мосгорсуд отменил решение ГИБДД о штрафе столичному Центру организации дорожного движения. Разногласия между ведомствами возникли после того, как московские власти решили установить на некоторых улицах дорожные знаки уменьшенного размера. В Госавтоинспекции их сочли незаконными и небезопасными.