Президент Владимир Путин поручил правительству утвердить государственную программу по обеспечению безопасности дорожного движения. Её реализация предполагается вплоть до 2030 года.
Программа направлена на снижение смертности и травматизма водителей и пешеходов в результате ДТП. Помимо этого, она призвана повысить эффективность системы управления в области обеспечения безопасности движения на дорогах страны.
Утвердить госпрограмму кабмину предстоит до 1 декабря 2020 года, передаёт
Ранее, как писал News.ru, Мосгорсуд отменил решение ГИБДД о штрафе столичному Центру организации дорожного движения. Разногласия между ведомствами возникли после того, как московские власти решили установить на некоторых улицах дорожные знаки уменьшенного размера. В Госавтоинспекции их сочли незаконными и небезопасными.