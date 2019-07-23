https://static.news.ru/photo/66c9838e-ad43-11e9-936a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Российский президент Владимир Путин поручил правительству заняться совершенствованием законодательства по защите детей от вредной информации. Документ опубликован на сайте Кремля. Выполнить поручение необходимо к 1 сентября, ответственным является премьер-министр Дмитрий Медведев.

Правительству России <...> представить предложения: по совершенствованию законодательства России о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, предусмотрев исключение из классификации информационной продукции категории «информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет», — говорится в документе .

Ранее News.ru писал, что в Госдуме подготовили законопроект об отмене возрастных ограничений для литературных произведений. По мнению авторов инициативы, из-за того, что издательства формально следуют закону о защите детей от вредной для их здоровья и развития информации, классические произведения литературы стали недоступными для некоторых возрастных категорий. По той же причине предлагается вывести из-под действия данного нормативного акта произведения искусства, которые демонстрируются музеями, выставками и другими культурными организациями, а также отменить возрастную маркировку в отношении фильмов советской эпохи.