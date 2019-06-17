Президент Владимир Путин подписал поручение председателю правительства Дмитрию Медведеву, а также министру иностранных дел Сергею Лаврову, главе МВД Владимиру Колокольцеву и руководителю ФСБ Александру Бортникову обеспечить введение электронных виз для однократного въезда иностранцев в Россию. Начать выдачу таких документов предполагается с 1 января 2021 года.
При этом визы будут краткосрочными — на срок до 16 дней. Главным достоинством документа станет универсальность: обладатель такого допуска сможет посещать страну в туристических, деловых, гуманитарных целях, а также с гостевым визитом.
Глава государства поручил проработать и утвердить план правовых, технических и организационных мероприятий, сообщает «
На данный момент получить электронную визу можно только для посещения Дальневосточного федерального округа, а с 1 июля по ней можно будет приехать в Калининградскую область.
В перспективе эти визы могут стать многократными и более долгосрочными.
Ранее, как писал News.ru, руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что система электронных виз может быть внедрена на всей территории России через год или полтора. Вместе с тем глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что алгоритм процесса получения электронных виз окончательно разработан. Осталось согласовать его с региональными властями и органами безопасности.