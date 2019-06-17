https://static.news.ru/photo/ac5ed498-90d9-11e9-b03c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал поручение председателю правительства Дмитрию Медведеву, а также министру иностранных дел Сергею Лаврову, главе МВД Владимиру Колокольцеву и руководителю ФСБ Александру Бортникову обеспечить введение электронных виз для однократного въезда иностранцев в Россию. Начать выдачу таких документов предполагается с 1 января 2021 года.

При этом визы будут краткосрочными — на срок до 16 дней. Главным достоинством документа станет универсальность: обладатель такого допуска сможет посещать страну в туристических, деловых, гуманитарных целях, а также с гостевым визитом.

Глава государства поручил проработать и утвердить план правовых, технических и организационных мероприятий, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на собственные источники.

На данный момент получить электронную визу можно только для посещения Дальневосточного федерального округа, а с 1 июля по ней можно будет приехать в Калининградскую область.

В перспективе эти визы могут стать многократными и более долгосрочными.

Ранее, как писал News.ru, руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что система электронных виз может быть внедрена на всей территории России через год или полтора. Вместе с тем глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что алгоритм процесса получения электронных виз окончательно разработан. Осталось согласовать его с региональными властями и органами безопасности.