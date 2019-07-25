Президент России Владимир Путин поручил правительству создать рабочую группу по контролю над вырубкой лесов, используя, в частности, систему «ГЛОНАСС» и съёмку из космоса. Поручение опубликовано по итогам совещания о ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
Правительству РФ <...> обеспечить создание рабочей группы с участием представителей правоохранительных органов и ФТС России с целью обеспечения мониторинга лесопользования, выявления и пресечения нарушений, прежде всего незаконных рубок и вывоза леса, в том числе с использованием системы «ГЛОНАСС», космической съёмки и иных технических средств, — говорится в документе.
Срок выполнения распоряжения — к сентябрю 2019 года, ответственным назначается премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передаёт «
Ранее News.ru писал, что на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Владимир Путин поручил властям усилить борьбу с незаконной вырубкой леса. По словам главы государства, такая деятельность увеличивает риск наводнений.