https://static.news.ru/photo/c250f22a-8a78-11e9-abb5-fa163e074e61_1024.jpg Президент России Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин дал поручение властям Иркутской области и представителям МЧС посетить каждый пункт временного размещения людей, пострадавших от наводнения.

Нужно, чтобы представители губернатора и МЧС побывали во всех пунктах и посмотрели, что там происходит, с людьми поговорили, во всех без исключения, — цитирует РИА Новости слова главы государства.

Он подчеркнул, что необходимо пообщаться с каждым человеком, лишившимся крова.

Вечером 29 июня президент Владимир Путин прилетел из Японии, где находился на саммите G20, в город Братск Иркутской области, чтобы на месте оценить масштаб разгула паводка и определить реальные шаги по оказанию помощи пострадавшим.

Первичные денежные средства из госказны в размере 663 млн рублей, которые направят на финансовую помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области, уже поступили на счёт региона и в ближайшее время будут распределены нуждающимся.

Ранее News.ru писал о том, что на территории Иркутской области из-за паводка введён режим ЧС. В 27 населённых пунктах в воде стоят 2,8 тыс. жилых домов. В районе паводка затоплено 27 участков региональных дорог, протяжённость которых составляет более 200 километров. Кроме того, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб. Погибли пять человек.