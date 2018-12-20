Путин поручил СК разобраться с убийством в Дагестане

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Александр Бастрыкин

Президент поручил председателю СК Александру Бастрыкину взять под личный контроль работу над делом об убийстве пастухов в Дагестане. Об этом Путина попросила корреспондент ГТРК «Дагестан» во время большой пресс-конференции главы государства.

Как в ходе мероприятия рассказала журналистка, в 2019 году два молодых человека 17 и 19 лет были убиты в ходе спецоперации силовиков. Их посчитали боевиками, однако в 2017 году было установлено, что они не занимались никакой террористической деятельностью.

Дело об убийстве было возбуждено ещё год назад, но никакой информации о подозреваемых по-прежнему нет, заявила она.

Ранее News.ru подготовил ретроспективу всех предыдущих встреч главы государства с российскими и иностранными журналистами в этом формате. Первая из них состоялась в 2001 году.