https://static.news.ru/photo/90856484-92bf-11e9-a90a-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей III Форума социальных инноваций регионов. По словам главы государства, Россия может и должна стать примером успешного социального развития.

Развитие здравоохранения, образования, поддержка семьи, улучшение демографической ситуации — наш национальный приоритет. Вместе мы должны сделать всё необходимое, чтобы социальная сфера соответствовала потребностям общества, скорости происходящих в мире перемен, — заявил Путин в приветственной телеграмме, слова которой приводятся на сайте Кремля .

Глава государства полагает, что для этого необходимо использовать передовые технологические достижения и современные подходы, которые позволят ответить на запросы каждого человека.

По мнению Путина, некоторые российские субъекты и муниципалитеты, а также НКО и предприниматели используют «творческие, смелые, при этом взвешенные и ответственные решения» и добиваются «видимых, ощутимых результатов».

Важно, чтобы эти позитивные изменения охватили всю социальную сферу, происходили в масштабах всей страны, — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия может и должна стать примером успешного социального развития, поскольку сутью политики нынешних властей страны, по мнению президента, «является человек, создание лучших возможностей для семьи, роста её благополучия и воспитания детей».

Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что проблемы, с которыми россияне обращаются к Владимиру Путину в этом году, начинают решаться ещё до прямой линии.