Путин поприветствовал Форум социальных инноваций регионов
Антон Касс
21:13, 19 июня 2019
https://static.news.ru/photo/90856484-92bf-11e9-a90a-fa163e074e61_1024.jpgПрезидент РФ Владимир ПутинФото: kremlin.ru
Президент Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей III Форума социальных инноваций регионов. По словам главы государства, Россия может и должна стать примером успешного социального развития.
Развитие здравоохранения, образования, поддержка семьи, улучшение демографической ситуации — наш национальный приоритет. Вместе мы должны сделать всё необходимое, чтобы социальная сфера соответствовала потребностям общества, скорости происходящих в мире перемен, — заявил Путин в приветственной телеграмме, слова которой приводятся на сайте Кремля.
Глава государства полагает, что для этого необходимо использовать передовые технологические достижения и современные подходы, которые позволят ответить на запросы каждого человека.
По мнению Путина, некоторые российские субъекты и муниципалитеты, а также НКО и предприниматели используют «творческие, смелые, при этом взвешенные и ответственные решения» и добиваются «видимых, ощутимых результатов».
Важно, чтобы эти позитивные изменения охватили всю социальную сферу, происходили в масштабах всей страны, — отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что Россия может и должна стать примером успешного социального развития, поскольку сутью политики нынешних властей страны, по мнению президента, «является человек, создание лучших возможностей для семьи, роста её благополучия и воспитания детей».
Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что проблемы, с которыми россияне обращаются к Владимиру Путину в этом году, начинают решаться ещё до прямой линии.