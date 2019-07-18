https://static.news.ru/photo/7b744842-a973-11e9-823e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что 18 июля подпишет указ о введении в Санкт-Петербурге режима электронной визы. По его словам, с соответствующей просьбой обращался временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

Он отметил, что возражений против этого предложения не имеет. Соответствующий режим будет распространён как на Петербург, так и на Ленинградскую область, передаёт ТАСС .

Вопрос был проработан, в том числе с точки зрения безопасности местных жителей, добавил глава государства.

Ранее News.ru сообщал, что система так называемых электронных виз может быть внедрена на всей территории России через год или полтора. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.