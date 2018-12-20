Путин пообещал появление новых заводов по переработке мусора

https://news.ru/storage/news/0121e05b7bee9298821d2be58d617882/ab9c01b0-7d1f-4f98-868c-64ccc5781122_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Около 200 мусороперерабатывающих заводов должны быть построены на территории России до 2024 года, сообщил президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

При этом он отметил, что не знает, хватит ли такого количества, «но хотя бы» столько возвести необходимо.

По его словам, экологи и граждане не поддерживают идею появления мусоросжигательных заводов.

«Но надо, чтобы эти заводы были качественные, эффективные, чтобы на них не экономили на фильтрах — это самая дорогая часть заводов по переработке и сжиганию», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что всё необходимо сделать «по соответствующей методике». В качестве примера он привёл опыт Токио, в центре которого расположены подобные заводы. От них не исходит неприятных запахов, так как там соблюдается технология.

Как сообщал News.ru, ранее Путин заявил, что Россия нуждается в прорыве и прыжке в новый технологический уклад. По его словам, без этого у страны нет будущего.